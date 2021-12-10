إشادة من قنصل نيوزلندا.. أنشطة هيئة الرعاية الصحية خلال أسبوع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستهلت النشرة، إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك فى مجالات تنمية القطاع الصحى بهدف دعم تحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063، علاوة على تعزيز مشروع السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وتعظيم الموارد الاقتصادية دفعًا لعجلة التنمية.

وتضمنت النشرة، إشادة ريتشارد كروس، قنصل سفارة نيوزلندا بالقاهرة، بمستوى الخدمات الطبية خلال زيارته لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، قائلًا: "الآن مطمئن على الوضع الصحى والخدمة الطبية لمواطنينا فى الأقصر"، مؤكدًا أنها ستعد أحد الأماكن التى يمكن أن تتلقى فيها الجالية النيوزيلندية بمصر الخدمات الطبية والعلاجية على أعلى مستويان الجودة العالمية، ومدونًا عبارة "شكرًا لضيافتكم .. هذه منشآة رائعة".

وثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، إشادة قنصل سفارة نيوزلندا بمستوى الخدمات الطبية فى مستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة بالأقصر، والذى يعكس جودة خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، ويدعم تحقيق ريادتها على المستوى الإقليمى والدولى.

وتابعت النشرة، إشادة وفد وكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا" أحد شركاء التنمية الدوليين فى مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بالالتزام بتطبيق أنشطة تحسين الجودة "5S- Kaizen- TQM" داخل مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة وضمان سلامة الرعاية الصحية بالمستشفى، والحاصلة على جائزة أفضل منشآة صحية ضمن جوائز الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية "فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر 2021"، كما أنها تعد أول منشآة صحية ضمن المنشآت التابعة للهيئة بالإسماعيلية تنجح فى التسجيل لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية طبقًا لمعايير GAHAR2021 لمطابقتها أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

واستكملت النشرة، إطلاق هيئة الرعاية الصحية "رحلة حامل" كأضخم برنامج لرعاية ومتابعة صحة السيدات الحوامل بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد، وتوفير خدمات الفحص الشامل والكشف والعلاج بمستشفيات الهيئة حرصًا على صحة الأم والجنين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "فقرة نشاط" للتوعية والكشف المبكر عن الأمراض الروماتيزمية، خاصة مرض "التهاب الفقار اللاصق" لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وتناولت النشرة، إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية البرنامج التدريبى على التسجيل الطبى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى بورسعيد، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لرفع كفاءة وتنمية مهارات القائمين على عمليات التسجيل الطبى بالمنشآت، مما يضمن إدارة الحالة الصحية للمرضى بشكل جيد وضمان علاجهم على النحو الأمثل باعتبارها أحد معايير الجودة الطبية ومطابقتها للمعايير العالمية.

وتطرقت النشرة، إلى نجاح هيئة الرعاية الصحية فى تسجيل 96 منشآة صحية من المراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية، إضافة إلى نجاح الهيئة فى اعتماد 15 منشآة صحية وحصولهم على درجة الاعتماد القومى طبقًا لمعايير GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وتابعت النشرة، إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار حملة "اللقاح .. أمانك لبكره" لتطعيم المواطنين بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" باللقاح الخاص بفيروس كورونا، وذلك من خلال تخصيص مراكز لتلقى اللقاح بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة فى تلك المحافظات، وكذلك توفير فرق طبية متنقلة تجوب أنحاء المحافظات للوصول إلى تطعيم أكبر عدد من المواطنين وحمايتهم أو التقليل من عدوى الإصابة بالفيروس.

ولفتت النشرة، إلى استمرار حملة "انزل واطمن" للفحص الطبى الشامل السنوى بالمجان لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، والتى بدأت فى منتصف شهر أكتوبر الماضى وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل فى إطار جهود هيئة الرعاية الصحية المبذولة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد من منتفعى التأمين الصحى الشامل، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، مشيرة إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة ل 70 ألف منتفع حتى الآن ضمن فعاليات الحملة.

واستكملت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية توافر خدمات الفحص الطبى للأسنان لذوى الاحتياجات الخاصة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمركز طب أسرة مصطفى كامل التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، وكذلك استمرار حملة "دم واحد .. قلب واحد" للتبرع بالدم داخل مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بالإسماعيلية مما يساعد فى إنقاذ المصابون باضطرابات الدم والهيموجلوبين الوراثية، النساء المصابات بالنزيف المرتبط بالحمل والولادة، الأطفال المصابون بفقر الدم الشديد، المصابون فى الحوادث الكبيرة، مرضى العمليات الجراحية المتقدمة.

واختتمت النشرة، بإعلان هيئة الرعاية الصحية نجاح أول عملية حقن كيماوى للبؤر السرطانية فى الكبد عن طريق القسطرة بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، وكذلك نجاح أول جراحة ميكروسكوبية ALT FREE FLAP بقسم جراحة التجميل لإنقاذ ساق مريض بعد تعرضه لفقد جزء من أنسجة الساق إثر تعرضه لحادث سير وتم نقل سديلة جلدية حرة من الفخذ وزرعها بشريان الساق واستقرار الحالة الصحية للمريض، تلك العمليات التى تم إجراؤها باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية طبقًا لرؤية هيئة الرعاية الصحية فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.

تجدر الإشارة إلى أن نشرة "رعاية نيوز"، نشرة إخبارية، تصدر بشكل دورى أسبوعيًا عن المركز الإعلامى للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التى تمس المواطن المصرى وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم فى عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته.