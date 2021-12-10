محافظ كفر الشيخ يتابع صرف المقررات السمادية عبر منظومة «كارت الفلاح»

جدة - نرمين السيد - تابع جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الزراعة لصرف المقررات السمادية عبر منظومة "كارت الفلاح" ومتابعة الزراعات الشتوية، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وذلك لمتابعة منظومة كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية واستكمالاً لعمل لجان المرور.





وأضاف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أن منظومة "كارت الفلاح" التى تعمل على الحد من عمليات التلاعب فى المقررات السمادية ويعمل على تيسير عمليات الصرف والحصول على المعاش وتيسير القروض، التى قد يحتاج إليها المزارع.

وذكر أن كارت الفلاح يفيد فى الحصر الزراعى والتعرف عليه، وتحديد حجم الإنتاج، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم الفلاح المصرى بكل السبل المتاحة، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، التى تظل ركناً رئيسياً من أركان الاقتصاد الوطنى.

وأوضح أنه تم تكثيف المرور الميدانى على الزراعات الشتوية، بمتابعة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بالمديرية، بالمرور على الزراعات الشتوية وعلى الأخص محصول القمح وبنجر السكر، وتم فحص بعض المساحات بالزراعات الشتوية وتبين أن الزراعات بحالة جيدة، موضحاً إن تقارير لجان المكافحة يتم فحصها على الفور بمعرفة الإدارة المركزية للمكافحة لمتابعة درجة الإصابة بالآفات الحشرية.