محافظ الإسكندرية: دور الأوقاف مهم وكبير فى عمارة المساجد  

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، أهمية الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.





وأشاد الشريف خلال افتتاحه، اليوم الجمعة، لمسجد "جير" بوسط المدينة بالمشاركات المجتمعية والجهود الذاتية فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد. من جانبه، أشاد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة، بهذه الحقبة التاريخية التى تشهدها مصر والطفرة العظيمة فى بناء المساجد وتعميرها، مؤكدًا أن هذا يدل على حرص الدولة على نشر الدين الوسطى ومحاربة التطرف كما وجه فضيلته الشكر لكل من ساهم فى عمارة هذا المسجد متمنيا للجميع الخير والقبول.

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