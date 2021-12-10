قافلة «حياة كريمة» تكشف على 942 حالة مرضية فى قنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ فى تصريح، اليوم الجمعة، أن القافلة تأتى ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة ونجحت فى توقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية بواقع "311 حالة باطنة، 265 حالة أطفال، 203 حالات جلدية وتناسلية، 69 حالة جراحة، 56 حالة نساء وتوليد، 38 حالة تنظيم أسرة".

وأوضح أن القافلة تضمنت تقديم فحوصات معملية لعدد 56 حالة، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين.

وتابع أن قافلة هذا الأسبوع قامت بعقد ندوتين حضرهما 77 مواطنًا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

من جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعيًا فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجًا منها، معربًا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها.

وأكد اهتمام أشرف الداودى محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه النتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية؛ لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية منهم.