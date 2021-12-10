إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الدائرى بالجيزة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائرى، حيث قامت المحافظة من خلال حى جنوب الجيزة برفع معدات الجاك هامر أعلى العقارات، والبدء فى إزالة العقارات المتعارضة بنطاق منطقة محمد مهدى، بعد تعويض قاطنيها المستحقين، لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة، وجارى استكمال الأعمال.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة الجيزة، والذى ينفذ من خلال وزارة النقل، وبالتعاون مع محافظة الجيزة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمنى التى تقطعه المركبات.

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