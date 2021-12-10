محافظ الغربية: لا تهاون فى تطبيق القرارات الوقائية بشأن جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - ووجه رحمى - فى بيان اليوم الجمعة - رؤساء المصالح الحكومية بعدم التهاون فى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية المختلفة ضد فيروس كورونا والتى أقرها دولة رئيس الوزراء فى القرار رقم 1 لسنة 2021 والصادر فى الجريدة الرسمية العدد 48 بتاريخ 8 ديسمبر 2021، والذى يشمل 10 مواد منظمة لهذه الإجراءات.

وتمحورت قرارات اللجنة حول حزمة من الإجراءات الواجب اتباعها لتفادى العقوبات المقررة حال عدم الالتزام بها وهى ارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية العامة أو الخاصة، أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور لتحقيق التباعد المطلوب طبقًا للاشتراطات الصحية مثل المنشآت الحكومية، دور العبادة، البنوك، الشركات، الجمعيات، المحال العامة.

كما شمل القرار حظر دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة للفيروس من خلال الشهادة المعتمدة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى حظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المغلقة ،كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية.