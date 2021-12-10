وزير المياه والمناجم البنينى: نرحب بالشركات المصرية المهتمة بالاستثمار

جدة - نرمين السيد - استقبل Samou Seidou Adambi وزير المياه والمناجم البنينى، أمل عفيفى، سفيرة مصر فى كوتونو، وتم بحث سُبل تطوير التعاون الثنائى بين مصر وبنين، خصوصًا فى مجال إدارة الموارد المائية واستكشاف الثروات النفطية والمعدنية.





وأعرب الوزير البنينى، عن تقديره لمستوى التعاون الثنائى بين البلديّن، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتعزيز حجم التعاون القائم وترحيبها بالشركات المصرية المهتمة بالاستثمار فى بنين. ومن جانبها، استعرضت السفيرة المصرية الامكانيات والخبرات المصرية فى مجالات إدارة الموارد المائية والرى وبناء السدود، مؤكدة حرص مصر على مشاركة هذه الخبرات مع الجانب البنينى، كما تم بحث البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى المجالات ذات الصلة وسُبل تعظيم الاستفادة منها.

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