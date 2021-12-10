هل تسبب بعض حبوب منع الحمل زيادة الوزن؟.. هيئة الدواء ترد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن العديد من الدراسات تشير إلى أن تأثير حبوب منع الحمل على الوزن ضئيل جدا، إن وجد أصلا، ولكن قد يحتفظ الجسم بمزيد من السوائل، مما قد يجعل المرأة تشعر كما لو زاد وزنها.

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