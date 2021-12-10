سفير أستراليا بالقاهرة يرقص على المزمار الصعيدى فى سوهاج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - غرد السفير الأسترالى بالقاهرة جلين مايلز، وقال عبر حسابه على تويتر: "سوهاج بلد المواويل سوهاج دى عروسة النيل، وقام بنشر فيديو له أثناء رقصة على المزمار الصعيدى بسوهاج".





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