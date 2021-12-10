/665314/الزام-الجهات-الحكومية-بالشفافية-برلمانية-تكشف-ابرز-توصيات-مؤتمر-حروب-الجيل-الرابع-والشائعات

دوت الخليج

وقالت النائبة سكينة سلامة ، إن الندوة التي نظمتها ضمن فاعليات صالون مستقبل وطن ٣٠ يونيه ، أوصت بضرورة توعية المواطنين بخطورة الشائعات ،وتكثيف الندوات التوعوية التي تتسم بالمصداقية والامانه فى العرض وتوجيها للشباب وذلك للعمل على تكوين مناعه ذاتيه للفرد للتصدى للشائعات.

وتضمنت التوصيات ابراز دور الكنيسه، والازهر، من خلال التعاون مع الجهات المعنية مثل وسائل الاعلام ، والعمل علي ابراز دور النخبه فى المجتمع ومشاركتهم الفعاله للتصدى لحروب الجيل الرابع ، علي ان يكون هناك اختيار جيد لتلك النخبة.

برلمانية تكشف ابرز توصيات مؤتمر حروب الجيل الرابع والشائعات

واشارت " سلامة " إلي أن التوصيات تضمنت تقوية دور النخبة من خلال التزام تلك النخبة بالصدق والامانه والثقه وتوافر المعلومات من مصدرها حيث يؤدي ذلك لجعل الشباب يبتعدون عن الوسائل الغير مشروعة والغير حقيقيه ويلجأ الى النخبة لافتة الي أن ذلك هو دور وهذا اعضاء مجلس الذين يمثلون الشعب المصري، تحت القبة .

واضافت أن جميع المشاركين في الندوة أكدوا علي أهمية تكوين الشخصية الناقدة للشباب ، حتي لا يتلقي الشائعة دون ان يبحث عن مدي مصداقيتها ، وتشكل تلك الشخصية الناقدة من خلال القراءة، خاصة انه كلما زادت نسبة القرءاة زادت نسبة الوعي والمعرفة .

وأكدت "سلامة" ، انها حذت حذو الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في تنظيم الندوة حيث تم الاستعانه لاول مره بالاستعانة بمترجم لغه الاشاره حتى لا ننسى جميع ابنائنا من ذوى الهمم وكى تعم الفائده للجميع.

وأضافت انه تم علي هامش الصالون تكريم عدد من الموهوبين من الشباب فى القرآن والفن والسياسية وتم تكريم شاب مسيحى لانه أول من تصدى للفتنه التي سعي اليها البعض مؤخرا وذلك تقديرا للمساهمة فى الوحده الوطنيه وهو الدكتور مينا وديع.