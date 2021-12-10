/665315/مرتضى-منصور-يتحدى-محمود-الخطيب-في-أعمال-الخير-مع-أطفال-قادرون-باختلاف

بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إعطاء الطفل أحمد طارق، أحد أبطال قادرون باختلاف، عضوية النادي الأهلي الرياضية، والانضمام لفريق السباحة بالقلعة الحمراء، رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على هذا الأمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن وجود 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مدى الحياة.

وأكد منصور أن هذه العضوية مختلفة عن التي حصل عليها أحمد طارق، لأنها عضوية رياضية فقط، بينما من يفعلها ستكون عاملة وستتواجد عائلة الأطفال معهم داخل النادي.

وتحدث مرتضى منصور أنه يفعل ذلك بشكل مستمر، وأنه بعد مؤتمر الرئيس السيسي مع أطفال قادرون باختلاف، قرر المشاركة في هذا العمل الخيري وعمل 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب مرتضى منصور، من وزير الشباب والرياضة إرسال الأسماء التي تستحق العضويات التي أعلن عنها، من أجل الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة والتواجد داخل النادي بشكل مستمر.

بالصور.. محمود الخطيب يستقبل أحمد طارق في مقر النادي الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي فى الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، الشاب أحمد طارق من ذوى الهمم، الذى طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية أمس "قادرون باختلاف" تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة فى النادى الأهلي، بوصفه بطل جمهورية فى اللعبة.

وأضاف محمود الخطيب خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "تواصلت مع الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي بعد حوار الرئيس السيسي مع السباح أحمد، وأخبرتهم بضرورة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر".

وزاد "تم التواصل مع السباح أحمد طارق وسيتم إستقبالة بمقر النادي الأهلي وعمل اللازم له وما يحبه، تلبيه لرغبتة".

واختتم "سيتم عمل عضوية شرفية للسباح أحمد طارق بالنادي الأهلي، من أجل ممارسة جميع الرياضات التي يحبها".

أكد أحمد طارق، بطل السباحة من ذوي الهمم، أنه سعيد للغاية بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أنا مبسوط بالمصريين كلهم، وسعيد باستجابة النادي الأهلي لطلب الرئيس السيسي باللعب داخل النادي في السباحة".