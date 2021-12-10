خطبة نجلة غادة عبد الرازق.. والأخيرة تهنئها: «مبروك يا كل شئ لي»

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أعلنت النجمة المصرية غادة عبد الرازق خطبة ابنتها روتانا، معربة عن سعادتها بها ومتمنية لها حياة طيبة هي وطفلتها.

دوت الخليج يرصد خطبة ابنة النجمة غادة عبد الرازق.

غادة عبد الرازق تهنئ ابنتها بمناسبة خطبتها

شاركت غادة عبد الرازق متابعيها صور من حفل خطبة ابنتها روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفبديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهم قائلة: "مبروك يا حبيبتي يا روحي ويا كل شيء لي في هذه الحياة، أتمنى أن تعطيكِ حياتك المقبلة كل ما تتمنينه أنتِ وطفلتك لأنك تستحقين.. أحبك جدًا".

على الصعيد الآخر، كشفت غادة عبد الرازق عن سبب امتناعها عن حضور المهرجانات السينمائية المقامة في مصر.

غادة عبد الرازق مع Mbc Trending

قالت عبد الرازق خلال لقائها في برنامج «MBC Trending» "الناس في منتهى الاحترام وبيعزموني بس هي تركيبة شخصيات وأنا مش من الشخصيات اللي تلبسيها وتقوليلها امشي على الريد كاربت"

وأردفت "أنا شخصية مبتكلمش كتير فمطلوب مني مجهود كبير البس واحط مكياج وامشي على الريد كاربت واتكلم مع الناس واعمل 50 انترفيو، لا مش شخصيتي مبحبش الزحمة ولا الكلام الكتير ولا الاضاءة الكتير لأن عشت فيها حياتي"

و عن الحالة الوحيدة التي ستذهب للمهرجان فيها قالت "لو هتكرم هروح يوم تكريمي وهبقى في منتهى السعادة".

هذا وتألقت غادة عبد الرازق في أحدث ظهور برفقة زوجها، بإطلالة جذابة عكست رشاقتها وجمالها.

غادة عبد الرازق برفقة زوجها

شاركت عبد الرازق عدة صور برفقة زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، واعتمدت مكياجًا جذابًا.

على الصعيد الآخر، كشفت النجمة المصرية غادة عبد الرازق عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل 2022، مؤكدة أن تلك الأخبار عارية من الصحة تمامًا.

غادة عبد الرازق تنفي مشاركتها في الموسم الرمضاني 2022

أوضحت غادة عبد الرازق في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أنها لن تشارك في الموسم الرمضاني المقبل لانشغالها في حياتها الشخصية، قائلةً: "أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة".

وتابعت: "أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي".

وأضافت: غادة عبد الرازق: "لن أسمح شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري"

غادة عبد الرازق تحتفل بالهالوين

وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بصورة كاريكاتيرية لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت عليها قائلة: هالويين سعيد.

لفتت النجمة المتألقة غادة عبد الرازق، أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها، حيث استعرضت أنوثتها وجمالها.