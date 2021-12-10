المنتدى العالمى للتعليم العالى يصدر إعلانا بشأن تعزيز الإبداع والبحث العلمى

جدة - نرمين السيد - ونتج عن جائحة كوفيد-19 تحديات غير مسبوقة للإنسان فى جميع القطاعات وخاصة التعليم، بالإضافة إلى عواقب وخيمة أثرت على الصحة العالمية والصدمات الاجتماعية والاقتصادية بشكل غير متناسب.

ففى شأن التعليم، فقد كان على الجامعات والمؤسسات التعليمية تحويل بنيتها التحتية ونظامها التعليمى وبيئاتها التعليمية لتكييف التعليم عن بعد فى غضون فترة قصيرة جدا.

وفى شأن البحث العلمى، فقد وجب على مجتمع البحث العلمى الاستجابة لمثل تلك الجائحة بالسرعة والتركيز على الابتكار للاستجابة للوباء واستعادة الاقتصاد وإنقاذ البشرية.

يذكر أنه توجد علاقة وثيقة بين التعليم والبحث العلمى من ناحية وتسعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة و19 هدفا فرعيا و22 مؤشرا لتحقيق حياة أفضل للبشرية وتمكين المرأة بالتعليم وصقل مهارات ريادة الأعمال للشباب.

وإذ نثمن ونشكر رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمنتدى وحضوره وتوجيهاته فى الجلسة الافتتاحية بضرورة تقديم تعليم جيد للدول النامية وخصوصا دول منظمة العالم الإسلامى.

وقد تلاحظ تأثير جائحة كوفيد-19 وتغيراته المتنوعة على تصور التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتوظيف.

كما أن الضغط على الصحة والاقتصاد قد أثر فى طرق وأساليب التفكير فى الفرص والتحديات المستقبلية.

وقد أصبح ضروريا لظروف وبائية مماثلة الاحتياج لمنصات من أجل نظام تعليمى مستقر بأمان كامل واحترافية لتوفير المعرفة والمهارات والشهادة.

كما عرف أن الدول ذات الرؤية الموحدة والبنى التحتية المستثمرة هى من ستقود وتجذب مرشحين إقليميين للتعليم.

ومن ثم، فإن الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار أصبح ضروريا للتكيف مع الثورة الصناعية الرابعة والخامسة مما سيساعد فى توفير فرص لوظائف جديدة.

ووجد أن التحفيز على نظام التعليم متعدد التخصصات والبحث العلمى هو المحرك الرئيسى لاستقرار المجتمع والنمو الاقتصادى وخصوصا العلوم الأساسية مثل الفيزياء والرياضيات.

وتأكيد على أن ضمان الجودة وتوحيد المعايير سيلعبان دورا فى التعاون الإقليمى والدولى فى مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما يجب الاسترشاد بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتى اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030.

ويجب علينا، للتوظيف فى المستقبل، إدراك أهمية وملاءمة الوظائف المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة.

وتأكيد أيضا على دور الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وتأثيرها المباشر وغير المباشر على التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما اتضح الحاجة إلى تعميم التعليم الفنى والمهنى والتدريب (TVET) للوظائف المستقبلية.

ويجب إعادة التأكيد على أهمية المعارف الأصلية والتكنولوجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ونعرب عن تقديرنا للحماس المصرى المتمثل فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتنفيذ المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى نسخته الثانية بهذا الجمع الكبير أثناء أزمة الوباء ونشكر وزارة الصحة المصرية على كل الدعم والإجراءات التى اتخذتها لضمان الصحة الآمنة للحضور فى المنتدى.

وفى ضوء النجاح والتأثير الذى حققه المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى دورته الأولى عام 2019، وبناء على الاستراتيجية الطموحة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة وبالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، استطاعت الجامعات المصرية أن تتحول رقميا لنظام التعليم عن بعد.

وقامت الوزارة ببناء جامعات أهلية جديدة وتحديث للمقررات البينية للتخصصات المتطورة والداعمة للتنافسية العالمية والاستمرار فى إبرام اتفاقيات شراكة مع الجامعات العالمية المتقدمة فى درجات مشتركة، مما يتيح فرص أفضل لشباب الخريجين فى سوق العمل بالوظائف الجديدة.

هذا وبالاضافة فقد قامت الوزارة بدعم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم المبدعين والمبتكرين مما يساهم فى دعم الاقتصاد المحلى الإبداعات والأفكار التكنولوجية المتطورة.

كما قامت الوزارة بإصدار مجموعة من التشريعات لقانون حوافز الابتكار الذى يشهد على ظهور شركات ناشئة فى الجامعات والمراكز البحثية وظهور أول حاضنة تكنولوجية فى الإلكترونيات.

ومن ثم التزمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنظيم المنتدى سنويا وفى الدورة الثانية للمنتدى 2021 قد حضر فى المنتدى العالمى لهذا العام 2021 حوالى 24 ألف مشارك من 77 دولة ويمثلون مؤسسات تعليمية وبحثية ومنظمات مجتمع مدنى وهيئات دولية.

وتم خلال الفعاليات على مدار ثلاثة أيام عقد 50 جلسة علمية وتشاورية شارك فى تقديمها 102 متحدث وعلى هامش المنتدى شارك فى المعرض 65 عارض من مصر والعالم.

وقد أجمع الحضور على أن التعليم يجب أن يستمر فى تعزيز الإبداع والتميز والإنصاف وتمكين جميع الشباب من أن يصبحوا أفرادا واثقين ومبدعين ومتعلمين ناجحين ومجتمع نشط ومستنير.

وبموجب هذا أعلن المشاركون التوصيات التالية:

- تعزيز قدرات التعليم المبتكرة والإبداعية من خلال توفير بيئة مواتية مع منصة ديناميكية تعزز الإبداع والابتكار والابتكار.

- ضمان بيئة مواتية للتعليم والابتكار والإبداع التنافسى من خلال تقوية المؤسسات؛ وأنظمة الإدارة الجماعية؛ وزيادة تمويل العلم والتكنولوجيا؛ وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى.

- تعزيز تطوير واستخدام نماذج أعمال جديدة لأنظمة التعليم المبتكرة والتنافسية والتى من المحتمل أن تلعب دورا كمحرك ومساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- زيادة الدعم للبحث والتطوير من خلال تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدنى بهدف تحسين تسويق البحث والتطوير وزيادة الاستثمارات فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

- تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة وفتح المجال لرواد الأعمال.

- تعزيز التعاون الدولى والإقليمى الذى يضمن تقديم تعليم عالى الجودة يتسم بمهارات عالية وجذب مجتمع المشتركين من الطلاب الإقليميين.

- تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالى ومراكز البحوث لدعم التغلب على التحديات الوطنية والدولية من خلال الإبداع والابتكار وتبادل المعرفة.

- تشجيع مراكز البحث على الترتيب (التصنيف) الأعلى وقياس الأداء الذى يلعب دورا مهما للتسويق والتأثير المجتمعى على اقتصاد المعرفة.

- دعم تعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء والتأكيد على أن الفضاء فرصة مفتوحة لكل الأمم الأمر الذى سوف يؤثر على أنشطة حياتنا اليومية ومن خلال مساهمة إقتصاد الفضاء فى النمو الاقتصادى العالمى.

- التأكيد على أن التعليم هو السبيل لتحقيق النمو الإقتصادى العالمى وأنه حق لكل الأعمار، للرجل والمرأة على حد سواء مع التأكيد على الجامعات والمؤسسات الدولية العمل على تحقيق ذلك.

- ادماج التعلم طويل الأمد بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوى من خلال المناهج الدراسية التى تظهر للطلاب قيمته، وكذلك كيفية متابعة التعلم والاستفادة منه وضمان تنمية قدرات المعلمين للقيام بدورهم المرجو فى العملية التعليمية.

- العمل على تغيير النظرة المجتمعية التعليم الفنى واحتياجاته مع إبراز الدور الفعال للإعلام فى هذا لبناء مجتمع يتقبل التعليم الفنى ودوره الفعال فى كافة القطاعات مثل الصناعة وسلاسل الإمداد والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

- دمج الإنسان والآلة للوصول إلى أفضل وأنسب الحلول لتحقيق مستقبل أكثر أمنا لإنتاج منتجات تكنولوجية من صنع البشر تتبنى سياسات الثورات التكنولوجية وتستفيد من السلوك البشرى.

- اتفق الحضور على أن يكون موعد انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى GFHS 2022 خلال الفترة 7-9 ديسمبر 2022.