إتمام المرحلة الأولى من الأذان الموحد بالقاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف -فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة- أن إجمالى المساجد التى تم تنفيذ المشروع بها أربعة آلاف وأربعة مساجد بالقاهرة الكبرى.

وأوضح أنه جار الإعداد للشروع فى المرحلة الثانية والتى تقوم على محورين: الأول استكمال جميع مساجد القاهرة الكبرى، والآخر الشروع فى تطبيق المشروع ببعض المحافظات الأخرى، مع مراعاة فروق التوقيت فى نطاق كل منطقة يتم تطبيق المشروع بها.