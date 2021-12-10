جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف -فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة- أن إجمالى المساجد التى تم تنفيذ المشروع بها أربعة آلاف وأربعة مساجد بالقاهرة الكبرى.
وأوضح أنه جار الإعداد للشروع فى المرحلة الثانية والتى تقوم على محورين: الأول استكمال جميع مساجد القاهرة الكبرى، والآخر الشروع فى تطبيق المشروع ببعض المحافظات الأخرى، مع مراعاة فروق التوقيت فى نطاق كل منطقة يتم تطبيق المشروع بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إتمام المرحلة الأولى من الأذان الموحد بالقاهرة الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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