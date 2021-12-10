جدة - نرمين السيد - نجحت مصر فى الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO الفئة «C»، وذلك خلال الانتخابات التى أجريت اليوم، 10 ديسمبر 2021، بمقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت على 135 صوتا من إجمالى 160 دولة لها حق التصويت، وهو أعلى عدد للأصوات من بين الدول العربية والأفريقية المرشحة للفئة C، وثانى أعلى عدد للأصوات ضمن جميع الدول المرشحة فى هذه الفئة.





يأتى ذلك تتويجا لجهود وزارة الخارجية المتواصلة من أجل الدفع قدما بدور مصر البارز على كافة الأصعدة فى الساحة الدولية. يعود هذا الفوز الكبير إلى ما حصل عليه موضوع ترشيح مصر لمجلس المنظمة البحرية الدولية من مجهود ودعم كبير، حيث اهتمت وزارة الخارجية - ومن خلال سفارتنا فى لندن - ببذل كل الجهد خلال الأشهر الماضية، فضلا عن التعاون والتنسيق الوثيق الذى قادته وزارة الخارجية بينها وبين وزارة النقل ومنظومة النقل البحرى المصرى بقطاعيه الحكومى والخاص. وقد تكللت تلك الجهود بحصول مصر على هذا العدد الكبير من الأصوات ودعم مختلف الدول والمجموعات الجغرافية لترشيح مصر لعضوية مجلس المنظمة. ويعكس الفوز الكبير الذى حققته مصر فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية، الثقة العالمية التى تحظى بها مصر بدبلوماسيتها فى المحافل الدولية، وكذا دور مصر الريادى فى مجال النقل والملاحة البحرية العالمية فى ضوء ما تتمتع به من قدرات وخبرات وإمكانات، فضلا عن موقعها الجغرافى الذى يمثل قلب العالم وما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس التى تعد أحد أهم الممرات الملاحية والتجارية على مستوى العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.