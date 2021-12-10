مساجد شمال سيناء تشارك فى التوعية بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام الأوقاف بشمال سيناء -فى بيان اليوم الجمعة- إنه فى إطار التعاون والتنسيق بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى تشارك مساجد شمال سيناء مديرية الصحة فى الإعلان وتوعية المواطنين بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأضاف أنه كلف الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة ، والشيخ الشحات البربرى مدير المتابعة بتسهيل مهام عمل فرق التطعيم من خلال توجيه مديرى الإدارات الفرعية والمفتشين، بالتأكيد على أئمة المساجد بالإعلان عن الحملة بالمساجد وعقب آداء الصلوات، وذلك ببث رسالة للمواطنين ورواد المساجد.

بدورها، أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجارى ولمدة 4 أيام.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الحملة بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات للتطعيم ضد هذا المرض، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال .