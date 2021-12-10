الإفتاء توضح حكم صلاة الاستخارة فى الأوقات التى يُكره فيها الصلاة

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إن صلاة الاستخارة فى الأوقات التى يُكره فيها الصلاة صحيحة مع الكراهة، لافتة إلى أن هذه الأوقات هى: من بعد صلاة الصبح إلى ما بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة تقريبًا، ومن قبل أذان الظهر بخمس دقائق تقريبًا إلى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى تمام غروب الشمس -أذان المغرب-، وإن صلاها فى أحد هذه الأوقات صحت مع الكراهة.

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