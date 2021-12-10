محافظ أسيوط يعلن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلن عصام سعد، محافظ أسيوط، بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 19 ديسمبر الجارى ولمدة 4 أيام، بمشاركة فرق متحركة وثابتة متواجدة بكافة مراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات؛ للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.





وأكد سعد بحسب بيان، اليوم الجمعة، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقطاع الصحى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين؛ تنفيذًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، استعداد مديرية الصحة لتنفيذ الحملة بالتعرف على المستهدف الجغرافى لتطعيم جميع الأطفال المتواجدين على أرض المحافظة أيًا كان محل ميلادهم من سن يوم حتى 5 سنوات، لافتًا إلى تشكيل 2554 فرقة بينها 2282 فرقة متحركة و272 فرقة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمنشأت الصحية ومواقف التجمعات.

وعلى صعيد آخر، قال المحافظ إنه تم ضبط ومصادرة 22 "شيشة" ببعض مقاهى وكافتيريات حى شرق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه للمخالفين فى نطاق حى شرق مدينة أسيوط، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أن المحافظة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لحماية صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة والتعامل بحسم مع الكافتيريات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، ومنع تقديم الشيشة نهائيا وتطبيق الغرامات المفروضة والإجراءات القانونية ضد المخالفين بشكل فورى.