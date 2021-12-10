كأس العرب.. تونس أول الصاعدين لدور نصف النهائي

تفوق منتخب تونس على نظيره العمانى بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021.

وسجل سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك هدف منتخب تونس، فى الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من ضربة رأسية مستغلا عرضية من زميله محمد أمين بن حميدة.

وعزز الجزيرى صدارته لقائمة هدافى كأس العرب بعد أن نجح فى إضافة رابع أهدافه فى البطولة. نجح النجم يوسف المساكنى فى إضافة ثانى أهداف المنتخب التونسي فى مرمى نظيره العمانى، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين حاليا على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021. جاء هدف يوسف المساكنى فى الدقيقة 69 من زمن اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم تونس 2 - 1.

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة تونس مع عمان سوف يواجه الفائز من لقاء منتخبنا الوطنى المصرى ضد الأردن فى دور نصف النهائي.

تشكيلة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: معز حسن

الدفاع: محمد دراجر - بلال العيفة - ياسين مرياح - محمد أمين بن حميدة

الوسط: غيلان الشعلالي - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري

الهجوم: يوسف المساكني - نعيم السليتي - سيف الدين الجزيري

بينما جاء تشكيل عمان كالآتي

في حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: أحمد الكعبي، جمعة الحبسي، أحمد الخميسي ومحمود المشيفري .

خط الوسط: أرشد العلوي، حارب السعدي، عبد الله فواز، صلاح اليحيائي.

خط الهجوم: منذر علوي، خالد الهجري.

ويسعى منتخب تونس إلى إكمال انطلاقته الرائعة بتحقيق الفوز لاستكمال مشواره في البطولة العربية نحو لقب كأس العرب، بينما يلعب منتخب عمان على تحقيق مفاجأة كبري في خطف المباراة من نظيره التونسي مستغلا أدق التفاصيل والجزئيات حتى الرمق الأخير من المواجهة الحاسمة.