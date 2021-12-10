مباراة منتخب مصر والأردن في كأس العرب.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر غداً السبت نظيره الأردني، في الدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.
موعد مباراة مصر والأردن في بطولة كأس العرب
ويلتقي منتخب مصر والأردن، عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة في الدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب، يوم السبت، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن
ومن المنتظر أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب ، المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى: محمد الشناوي ، والدفاع: أحمد فتوح – أحمد ياسين – محمود الونش – عمر كمال عبد الواحد، وفي الوسط حمدي فتحي – عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ، وفي الهجوم حسين فيصل ، محمد شريف - مروان حمدي .
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الأردن
واختتم المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريباته مساء اليوم استعدادا للقاء الأردن في السادسة مساء غد (الخامسة في الفاهرة) ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.
شارك في المران محمد مجدي " أفشة"، بينما فضل كارلوس كيروش المدير الفني إراحة محمود حمدي "الونش" من جزء من التدريبات لشعوره بالإجهاد.
وتصدر منتخب مصر مجموعته الرابعة بعد التعادل مع منتخب الجزائر 1 / 1، برصيد 7 نقاط لكل فريق، ولكنه تصدر مجموعته بفارق الإنذارات بعد التساوي في الأهداف و النقاط، حيث حصل منتخب مصر على 6 إنذارات، بينما حصل منتخب الجزائر على طردين و6 إنذارات، ليتصدر منتخب مصر قمة المجموعة ليواجه منتخب الأردن يوم السبت المقبل، بينما يواجه منتخب الجزائر فريق المغرب.
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