مباراة منتخب مصر والأردن في كأس العرب.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب ، المباراة بتشكيل يتكون من ، في حراسة المرمى: محمد الشناوي ، والدفاع: أحمد فتوح – أحمد ياسين – محمود الونش – عمر كمال عبد الواحد، وفي الوسط حمدي فتحي – عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ، وفي الهجوم حسين فيصل ، محمد شريف - مروان حمدي .

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الأردن

واختتم المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريباته مساء اليوم استعدادا للقاء الأردن في السادسة مساء غد (الخامسة في الفاهرة) ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

شارك في المران محمد مجدي " أفشة"، بينما فضل كارلوس كيروش المدير الفني إراحة محمود حمدي "الونش" من جزء من التدريبات لشعوره بالإجهاد.