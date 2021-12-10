/665317/منتخب-تونس-أول-المتأهلين-لنصف-نهائي-كأس-العرب-وينتظر-الفائز-من-مباراة-مصر-والأردن

تمكن منتخب تونس، أن يحسم بطاقة الصعود للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز منتخب تونس على عمان بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة سيطر نسور قرطاج على معظم أحداثها.

أحرز هدفي تونس كلا من، سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني، بينما أحرز هدف عمان أرشد العلوي.

ويعتبر هدف أرشد العلوي من أجمل أهداف البطولة حتى الأن، حيث أنه سجل هدف من تسديدة متقنية في شباك تونس، معلناً عن هدف التعادل الجميل ولكن لم تدوم الفرحة كثيراً حتى جاء الهدف الثاني السريع لنسور قرضاج.

لهذه النتيجة يتأهل منتخب تونس للدور قبل النهائي لبطولة كاس الأول، ويصبح أول المتواجدين، وينتظر الفائز من مباراة مصر والأردن والتي سوف تقام غداً السبت.

وتقام بماريات الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، وستكون المباراة الأولى في تمام الخامسة مساء، والثانية في تمام التاسعة مساء.

كارلوس كيروش يعلن غيابات مصر أمام الأردن بـ كأس العرب

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن أخبار غير سعيدة للجماهير المصرية بشأن الغيابات عن مباراة الأردن.

وتلعب مصر غداً السبت أمام الأردن في تمام الخامسة مساء، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتحدث كارلوس كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأردن، أن أحمد حجازي سوف يغيب عن المباراة القادمة، ومن الممكن أن يتواجد في الأدوار القادمة حال التأهل.

وتابع “أيمن أشرف سوف يغيب عن مباراة الأردن وباقي مشوار الفراعنة في البطولة وذلك بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة”.

واختتم “محمد مجدي أفشة في تحسن جدي، ولكن لا اريد المجازفة به خلال المباراة، واريد أن يشارك وهو سليم بنسبه 100 %”.

كأس العرب: غيابات بالجملة لمنتخب مصر أمام الأردن.. تعرف عليها

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن ببطولة كأس العرب، مساء السبت القادم، في دور الـ 8.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، في تمام الخامسة مساء السبت القادم.

وسوف يدخل منتخب مصر هذه المباراة بالعديد من الغيابات، ويأتي على رأسهم أكرم توفيق، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.