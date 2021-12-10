للّا فضة تطرح أغنيتها الجديدة «غريبة» عبر يوتيوب

/665318/للا-فضة-تطرح-أغنيتها-الجديدة-غريبة-عبر-يوتيوب

طرحت المطربة الشابة للّا فضه أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «غريبة» عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والمنصات الرقمية، وهي من كلماتها وألحانها ومن توزيع عليان.

دوت الخليج يرصد طرح أغنية «غريبة» للا فضة.

أغنية «غريبة» للا فضة

وقالت للّا في تصريحات صحفية: "أغنية غريبة من أول الأغاني التي بدأت كتابتها في حياتي، وكل فترة أقوم بإضافة شيء جديد عليها عن أشخاص ومواقف، وهي مزج بين الموسيقي الشرقي والحديثة".

وأضافت: "غريبة تعبر عن حالة شخصية مررت بها في فترة كنت مازلت أكتشف فيها نفسي، ومن حولي كانوا يقولوا عني أنني غريبة، فلم أكن أصدق أي شخص يقول لي إنني حلوة وطبيعية ولست غريبة".

السيرة الذاتية للا فضة

للا بدأت الغناء في سن صغيرة، كما بدأت في غناء أغاني للأغاني بطريقتها وهي في سن 13 سنة.

وكانت للّا سبقت وأن طرحت 3 أغنيات من قبل هم: "الوقت مش بيعدي" "بتشوفي ازاي" و "آخر أيام المدينة".