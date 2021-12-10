/665320/رئيس-جامعة-سوهاج-بختام-منتدى-التعليم-العالي-سنعمل-لتطوير-برامجنا-الدراسية

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة اختتمت جامعة سوهاج مشاركتها في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، في نسخته الثانية، تحت عنوان "رؤية المستقبل"، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ من ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد من دول العالم، وعدد كبير من الجامعات العالمية والجهات والمنظمات الدولية والجامعات المصرية.

رئيس جامعة سوهاج: منتدى التعليم العالي فرصة لتبادل الخبرات

‏واشار رئيس جامعة سوهاج، الى أن هذا الملتقى كان فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين كافة الجامعات المصرية سواء كانت الحكومية منها او الاهلية او الخاصة، وكذلك الجامعات المشاركة من مختلف دول العالم.

وذكر "عبد الخالق" ان الملتقى ناقش العديد من القضايا التي تتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي، وكان أهمها مناقشة مواصفات الخريج في ظل التغيرات التكنولوجية الحديثة في التعليم، وعلى رأسها تغيرات‏ الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، ودور الجامعات المصرية لكي تتواكب مع هذه التغيرات.

واكد الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، علي ان جامعة سوهاج سوف تعمل خلال الايام القادمة على تطوير برامجها الدراسية، واستحداث الجديد من البرامج التعليمية، الي جانب رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حتى يتمكنوا من تطوير هذه البرامج، وتوصيف برامج و مقررات تعليمية جديده قادرة علي انتاج خريج يكتسب مهارات تتناسب المطلوب لمهارات التوظيف في ظل الألفية الثالثة، و المتغيرات المصاحبة في الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة على مستوى العالم .

واضاف احمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة أن المنتدى شارك به وفد من جامعة سوهاج ضم الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عيد كلية الصيدلة، الدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات، إلى جانب عدد من المدرسين المساعدين ووفد طلابي يضم ٥٠ طالب وطالبة، كما شارك فيه نخبه من الوزراء والسفراء، ورؤساء الجامعات، والشخصيات العامة والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والتربوية من مصر والعديد من دول العالم.