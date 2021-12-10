/665321/قريطم-مصر-حققت-العديد-من-الانجازات-بملف-حقوق-الانسان-خلال-السنوات-الماضية

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت العديد من الإنجازات بالملف الحقوقي خلال السنوات الماضية ، مشيرا إلي أن الجمهورية الجديدة تهتم بحقوق الإنسان وظهر ذلك بوضوح مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق، الإنسان .

دوت الخليج

واضاف قريطم خلال تصريحات له اليوم ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان أن حقوق الإنسان بمعناه الشامل ضمن أولويات القيادة السياسية، موضحا أنه ظهر ذلك من خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري حياة كريمة والذي سيقوم بتغيير حياة أكثر من ٦٠ مليون مواطن .

قريطم: مصر حققت العديد من الانجازات بملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية

وأفاد عضو مجلس النواب ، أن هناك مشروعات الإسكان ومشروع تطوير التعليم والمبادرات الرئاسية في المجال الصحي وغيره كلها تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان، مشيدا في هذا الإطار بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والذي يغير مفهوم السجن من حبس إلي مراكز لإعادة اصلاح وتأهيل المذنبين.

وشدد النائب أن مصر وهي علي اعتاب الجمهورية الجديدة تعي أن حقوق الانسان أمر هام وضروريا ولذلك يتحدث الرئيس دائما عن معركة بناء الإنسان المصري وكذلك أهمية مهمة الوعي ، قائلا: دوت الخليج وشكرا للقيادة السياسية علي توفير حياة كريمة للمواطن المصري والاهتمام بملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل.

وقدم قريطم الشكر للرئيس السيسي نيابة عن أهل دائرته بمركز حوش عيسي علي بدا العمل الفعلي لمبادرة حياة كريمة للمركز والقري، قائلا: نعم للرئيس حبيب المصريين .