منتدى التعليم العالى.. جلسة نقاشية حول تصنيف الجامعات والمراكز البحثية

جدة - نرمين السيد - ناقش المشاركون فى الجلسة الحوارية، التى جاءت بعنوان "تصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفرص التوظيف" آخر المستجدات فى تصنيف الجامعات والمراكز البحثية من منظور عالمى وإقليمى، وكيف يقدم مفهوم التصنيف مؤشرا لمعدل توظيف هذه المؤسسات، وما هو تأثير المؤسسات ذات التصنيف العالمى على قابلية توظيف الشركات التابعة لها والتنمية المستدامة بشكل عام.

حاضر فى فعاليات الجلسة، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د.أشوين فرنانديز المدير الإقليمى بالشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لمؤسسةQS IGAUGE India، ومحمد العيساتى نائب رئيس إدارة المنتجات وتحليلات البحوث وخدمات البيانات فى الـ(Elsevier).

وفى كلمته، أشار د. ياسر رفعت إلى مبادرة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى (EKB) وهيئة (Elsevier)؛ لتصنيف المراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعظيم دورها فى مواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية على الصعيدين المحلى والدولى، مشيدا بالدعم الاستراتيجى المقدم للمبادرة من قبل بنك المعرفة وهيئة (Elsevier)؛ لضمان توفير مدخلات وإرشادات تساهم فى تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة البحوث ومتخذى القرار، لوضع استراتيجيات ملائمة للتوجهات القومية والدولية فى البحث العلمى.

واستعرض د. ياسر رفعت النقلة النوعية التى شهدتها مخرجات البحث العلمى فى مصر خلال السبع سنوات الأخيرة، وكذا الجهود التى بذلتها الجامعات المصرية لتحقيق تقدم فى تصنيفات الجامعات عالميا، مؤكدا حرص المراكز البحثية المصرية والعربية لتحقيق مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية، بما يسهم فى تعزيز التعاون الدولى وتوفير التمويل اللازم، لافتا إلى دور الوزارة فى وضع استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح نائب الوزير لشئون البحث العلمى، آليات التعاون مع مؤسسة "SciMago" لتطوير وتصنيف مراكز الأبحاث لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)؛ تقديرا للدور الحيوى الذى تلعبه تلك المراكز فى دفع عجلة البحث العلمى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما يتناسب مع طبيعة المراكز البحثية وأهدافها، مضيفا أن الهدف من تصنيف مراكز الأبحاث فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس فقط ترتيب المراكز البحثية، بل يمتد إلى تقييم الأداء البحثى واستكمال دورة الابتكار وريادة الأعمال، مما ينعكس على المنفعة المجتمعية، موضحا أن هذا التصنيف يعد نموذجا لخلق بيئة تنافسية صحية؛ لتعزيز نتائج الأبحاث وانعكاسها الإيجابى لصالح المجتمعات.

ومن جانبه، استعرض د.أشوين فرنانديز المؤشرات الخاصة بتصنيف QS، ومن أهمها: السمعة الأكاديمية، والسمعة بين أصحاب العمل، وبحث Scopus، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين علىPHD، وغيرها من المعايير التى يتم الترتيب الأكاديمى وفقا لها، مؤكدا على تقدم الجامعات المصرية فى تصنيف QS ليصل إلى32 جامعة، وهى الأعلى فى المنطقة العربية يليها المملكة العربية السعودية، مشيدا بالتقدم الملحوظ الذى تشهده الجامعات المصرية فى تصنيف QS.

وأوضح د. أشوين أن تصنيف QS يستهدف تمكين الطلاب والأجيال القادمة من اتخاذ القرارات التى تجعلها تغير وجه الحياة، مشيرا إلى أن الغرض من الترتيب الأكاديمى هو إلقاء الضوء على الشفافية والمساءلة والظهور الدولى وتحسين الأداء، مؤكدا على ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والصناعة، والذى سينعكس بدوره على ترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية عالميا.

ومن جانبه، أشار محمد العيساتى إلى الدور الذى تقوم به مؤسسة "السيفير" فى دعم المؤسسات البحثية والمنظمات العلمية على مستوى العالم؛ لتطوير أطر تقييم الأبحاث العلمية، ودعم الباحثين بما يخدم أغراض البحث العلمى بدءا من المدخلات وصولا إلى المخرجات، لافتا إلى الدور المحورى للسيفير فى الاستثمار فى علم البيانات، بما يخدم المؤسسات فيما يتعلق بالتوظيف وخلق فرص عمل جديدة ومبتكرة، وإيجاد طرق إبداعية لريادة الأعمال، مضيفا أننا نعمل على دعم المراكز البحثية لتنمية القدرات والمهارات.

أدار الجلسة، د. كاميرون ميرزا المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجامعة نوتنجهام ترنت.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عقد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلق فرصا عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، كما وفر فرصا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولى.

وأتاح المعرض المصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالى بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذى تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التى يتم تدريسها بالجامعات المصرية. والتعرف عن قرب بجهود الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية.