الوكالة الألمانية للتعاون تنظم احتفالية فى ختام البرنامج التدريب التأهيلى

جدة - نرمين السيد - نظم مشروع الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جى أى زد"، حفل ختام فعاليات برنامج التدريب التأهيلى "وكلاء التغيير".





وذكر بيان أصدرته الوكالة الألمانية، اليوم الجمعة، أن الحفل حضره ممثلو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومُقدمو الخدمة من الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لتكريم المتدربين المتأهلين كوكلاء تغيير عقب اجتيازهم التدريب التنشيطى على الأساليب المختلفة للتدريب والتوجيه، ونجاحهم فى الاختبار التحريرى لأدوات جودة التدريب فى المنشأت التدريبية وعقدهم لورش عمل لتعزيز استخدام أدوات الجودة بالمنشآت التدريبية.

بالإضافة لذلك، عُرضت إنجازات وكلاء التغيير فى الفترة الماضية، وتمت مناقشة أدوارهم فى المستقبل ومسارات تطورهم الوظيفى.

وأوضح البيان أن البرنامج استهدف تأهيل المتميزين من مشرفى التدريب التابعين لمُقدمى الخدمة ومدرسى المدارس، ومُدربى الشركات ليكونوا مسؤولين عن نقل المعارف والخبرات بين جميع الفاعلين بنظام التعليم والتدريب المزدوج، وأكد أن المشروع يركز على إرساء أسس تحسين شامل فى جودة نظام التعليم والتدريب المزدوج فضلا عن تدريب العاملين فى مجال التعليم المهنى والفنى وإشراك القطاع الخاص للمساعدة فى تمهيد الطريق لإقامة نظام متكامل يضمن ملائمة طلاب اليوم لاحتياجات سوق العمل.