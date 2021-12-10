هل تناول السمك والبيض واللبن يزيد من حدة البرد؟.. هانى الناظر يحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - حسم الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، الجدل المثار حول ما يشاع بأن أكل السمك والبيض وتناول اللبن يعمل على زيادة حدة نزلات البرد.





وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "تصحيح هام.. بمناسبة نزلات البرد التى قد تصيب البعض هذه الأيام وفى أيام الشتاء بصفة عامة وما يشاع من أن أكل السمك والبيض وتناول اللبن يساعد على زيادة حدة المرض ويمثل خطورة على صحة المريض فإنى أذكر حضراتكم أن هذا كلام غير صحيح وليس له أساس علمى إطلاقًا". وتابع: "لا يوجد أى علاقة بين تناولهم ونزلات البرد ولا خوف من أى منهم على هؤلاء المرضى، ومن ناحية أخرى فإن مرضى الحساسية هم الفئات الذين ينصح لهم فعلا بعدم تناول تلك المواد الغذائية لأنها تزيد من حدة أعراض الحساسية".

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