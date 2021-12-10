أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وأفاد التحالف العربي، بحسب قناة الإخبارية السعودية، أن الاستهدافات دمرت 18 آلية وأدت إلى خسائر بشرية في صفوف الحوثي تجاوزت 180 عنصرًا إرهابيًا، مضيفًا أنه نفذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وأشار البيان إلى أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية وأوقعت خسائر تجاوزت 25 عنصرًا إرهابيًا، موضحًا أن عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي تمت خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.
يشار إلى أن محافظة تشهد مأرب معارك مستمرة، على وقع الخسائر في صفوف الحوثي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي ينفذ 31 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.