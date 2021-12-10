التحالف العربي ينفذ 31 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأفاد التحالف العربي، بحسب قناة الإخبارية السعودية، أن الاستهدافات دمرت 18 آلية وأدت إلى خسائر بشرية في صفوف الحوثي تجاوزت 180 عنصرًا إرهابيًا، مضيفًا أنه نفذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأشار البيان إلى أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية وأوقعت خسائر تجاوزت 25 عنصرًا إرهابيًا، موضحًا أن عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي تمت خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.

يشار إلى أن محافظة تشهد مأرب معارك مستمرة، على وقع الخسائر في صفوف الحوثي.