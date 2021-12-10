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انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من المنزل أونلاين 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أوضحت النيابة العامة في وقت سابق أنه يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين، من خلال موقعها الإلكتروني المخصص لتقديم كافة الخدمات المرورية للجمهور عبر الإنترنت، ويستلزم للقيام بذلك تنفيذ بعض الخطوات الأساسية، التي نوضحها معكم إجمالاً في هذا الموضوع، مع إرفاق الصور الدلالية الموضحة لكيفية تنفيذ الاستعلام بنجاح، كما ويجب توفير بعض البيانات الهامة، مثل رقم اللوحة وبيانات مالك السيارة، والتأكد من صحتها قبل إجراء عملية الاستعلام على المخالفات المرورية.
خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور
في البداية وجب التذكير بضرورة التأكد من عدم وجوب الفحص الفني على السيارة المستعلم عنها، حيث يجب في هذه الحالة التوجه إلى الوحدة المرورية التابع لها المركبة، وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، والآن نستعرض خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، والتي تتمثل فيما يلي:
1- زيارة موقع النيابة العامة من خلال الضغط على رابط الدخول، ثم نقر خيار نيابات المرور.
2- الضغط على الزر المخصص لإجراء الاستعلامات على مخالفات المرور.
3- إختيار نوع الاستعلام المراد تنفيذه، سواء استعلام مخالفات مركبات، أو مخالفات رخصة القيادة.
4- كتابة البيانات اللازمة مثل رقم اللوحة، حروف وأرقام (حال الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص تسيير المركبات).
وجدير بالذكر أنه بإمكانك التصالح في كافة الغرامات المرورية المسجلة، ودفعها عبر خدمة الدفع الإليكتروني التي يقدمها موقع مخالفات نيابة المرور، ويتم إرسال شهادة بالدفع على العنوان الذي سيتم إدراجه عند الدفع.
قيمة الغرامات المرورية
أقر مجلس النواب المصري في وقت سابق، بعض التعديلات المتعلقة بالقانون رقم 66 لعام 1973 الخاص بأنظمة المرور، والتي منها تغيير قيمة الغرامات المالية المرورية، والتي جاءت كالتالي:
|نوع المخالفة
|تبدأ الغرامة بالجنيه المصري من:
|إلى
|القيادة بدون رخصة قيادة
|1000
|3000
|السير عكس الإتجاه
|1000
|3000
|طمس اللوحة المعدنية
|300
|1500
|تغيير لون اللوحة المعدنية
|1000
|2000
وفي حالة إنتهاء صلاحية إيصال سحب الرخصة، تبدأ الغرامة من 1000 وحتى 2000 جنيه مصري، ولا يتم الاسترداد عبر موقع الاستعلام عن مخالفات المرور، وعلى ذلك يجب التوجه إلى وحدة المرور التابع لها.
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