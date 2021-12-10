/665323/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمواجهة-قطر-والإمارات

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلعب قطر مستضيفة البطولة أمام الإمارات وصيف المجموعة الثانية، وهناك سعي كبير للتأهل للدور نصف النهائي للمنتخبين.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على استاد البيت.

وفيما يلي تشكيل قطر للمباراة:

حراسة المرمى: سعد عبد الله الشيب الدوسري

خط الدفاع: إسماعيل محمد، بسام هشام الراوي، خوخي بو علام، عبد الكريم حسن فضل الله

خط الوسط: همام الأمين أحمد، عبد العزيز حاتم محمد عبد الله، كريم بوضياف

خط الهجوم: حسن خالد الهيدوس، المعز علي عبد الله، أكرم حسن عفيف

أما تشكيل الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: بندر محمد الأحبابي، محمد العطاس، مهند سالم العنزي، محمود خميس

خط الوسط: على حسن سالمين، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي

خط الهجوم: علي صالح، كايو كانيدو، سيباستيان تاجليايو

منتخب تونس أول المتأهلين لنصف نهائي كأس العرب وينتظر الفائز من مباراة مصر والأردن

تمكن منتخب تونس، أن يحسم بطاقة الصعود للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021.

وفاز منتخب تونس على عمان بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة سيطر نسور قرطاج على معظم أحداثها.

أحرز هدفي تونس كلا من، سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني، بينما أحرز هدف عمان أرشد العلوي.

ويعتبر هدف أرشد العلوي من أجمل أهداف البطولة حتى الأن، حيث أنه سجل هدف من تسديدة متقنية في شباك تونس، معلناً عن هدف التعادل الجميل ولكن لم تدوم الفرحة كثيراً حتى جاء الهدف الثاني السريع لنسور قرضاج.

كأس العرب

لهذه النتيجة يتأهل منتخب تونس للدور قبل النهائي لبطولة كاس الأول، ويصبح أول المتواجدين، وينتظر الفائز من مباراة مصر والأردن والتي سوف تقام غداً السبت.

وتقام بماريات الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، وستكون المباراة الأولى في تمام الخامسة مساء، والثانية في تمام التاسعة مساء.