/665325/شاب-ينهي-حياته-بتناول-حبة-الغلة-في-ظروف-غامضة-بالرحمانية

أقبل شاب في العقد الثالث من العمر التخلص من حياته ، اليوم، بتناول حبوب حفظ الغلال "حبة الغلة السامة" بقرية الطويلة بدائرة مركز الرحمانية ، وتوفى بعد عدة ساعات من وصوله مركز السموم بالإسكندرية.

شاب ينهي حياته بتناول «حبة الغلة» في ظروف غامضة بالرحمانية تلقى اللواء احمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة الرحمانية يفيد بورود بلاغ باستقبال مركز السموم بالإسكندرية " ابرهيم ح ق" 23 عاما ومقيم بقرية الطويلة بدائرة مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة مصاب بحالة إعياء وقيء ادعاء تناول مادة سامة وتوفي بعد عدة ساعات من وصوله المستشفى. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبين تناول الشاب قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال بقصد الانتحار نتيجة مرورة بأزمة نفسية، لرفض والده لطلبة الزواج من احد الفتيات بالقرية. شاب ينهي حياته بتناول «حبة الغلة» في ظروف غامضة بالرحمانية وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية، وتم التصريح بالدفن.

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