/665327/محمد-سلطان-في-اليوم-العالمي-لحقوق-الانسان-البرلمان-بغرفتيه-نواب-وشيوخ-لم-يتوانى-في-دعم-هذا-الملف

قدم النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية وجموع الشعب المصري، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيدا بما حققته مصر من انجازات هامة شهد بها الجميع في هذا الملف الهام، والذي كان دائما مصدر ووسيلة للمغرضين من أجل الهجوم به على الدولة المصرية.

دوت الخليج ونوه النائب محمد سلطان في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس السيسي وضع رؤية شاملة وقام بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان من لأأجل تعزيز هذا الملف وضمان حياة كريمة للجميع. محمد سلطان في اليوم العالمي لحقوق الانسان: البرلمان بغرفتيه «نواب وشيوخ» لم يتوانى في دعم هذا الملف وتابع عضو لجنة حقوق الانسان أن العالم يحتفل بيوم حقوق الإنسان اليوم، وهو الذكري الـ٧٣ للوثيقة التاريخية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء لتحديد الحقوق الأساسية وحمايتها وصاغها ممثلون من مختلف الخلفيات العالمية القانونية والثقافية. وأشار عضو لجنة حقوق الانسان النائب محمد سلطان أن البرلمان بغرفتيه التشريعيتين، لم يتوانى في اصدرا تشريعات من شأنها دعم هذا الملف الهام ، والتي تضمن للمواطن ان يحظى بحياة كريمة بها كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

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