كواليس فوز مصر بالمركز الثالث فى أقوى مسابقة مباريات حربية بالعالم «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأكد فايق خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامجه "مصر تستطيع" الذى يقدمه على قناة "dmc"، أن أبطال مصر سافروا إلى الصين لدخول المسابقة لكنهم لم يستخدموا السلاح الذى سافروا به من مصر بسبب شروط المسابقة، لكن رغم ذلك كانت المفاجأة بفوز مصر بالمركز الثالث رغم أن المنافسة شرسة جدا، موضحا أن مصر تفوقت على دول صنعت السلاح الجوى نفسه وهو دليل على قوة المقاتل المصرى.

وكشف الإعلامى أن مصر حصلت على جائزة أفضل قائد دفاع جوى فى البطولة وهو العقيد على رجائى، كما فازت بجائزة أفضل رامى مدفعية بالبطولة من وسط 42 دولة، وفاز بها النقيب إبراهيم إسماعيل، كما حققت مصر واحدة من أدق الإصابات فى المسابقة، وفاز بها النقيب محمد محسن.

وقال العقيد على رجائى، خلال حواره إلى البرنامج إن البطولة عبارة عن محاكاة لحرب حقيقة بها رماية مدفعية وصواريخ وبندقية آلية وموانع مدرعات وأفراد، مشددا على أن التقييم يتم من خلال 3 بطولات على مدار أسبوع فى الصين ولكن الصعوبات هذا العام كانت أكبر بسبب الحجر الصحى قبل البطولة لمدة 21 يوم ليتم عمل برنامج تمارين داخل غرف الحجر للحفاظ على اللياقة البدنية.

وتابع رجائى أن التمرين كان لمدة 4 أيام فقط وتم العمل من خلال سلاح البطولة نفسها وليس السلاح المصرى ليتم ضبط السلاح ودخول البطولة وتحقيق المركز الثالث.

"مصر تستطيع" يقدم حلولا مبتكرة لتنمية مهارات الشباب والأطفال العلمية، ويلقى الضوء على نماذج مصرية تصدرت العالم فى مسابقات وتصنيفات دولية داخل الوطن ومن خارجه، ويذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام السابعة مساء.