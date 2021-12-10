المنتدى الشبابى البيئى العربى يختتم فعالياته بتكريم ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - اختتم المنتدى الشبابى البيئى العربى الحادى عشر، الذى نظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية" برئاسة الدكتور ممدوح رشوان، زيارته وفعالياته بمدينة الأقصر، بتكريم عدد من ذوى الهمم، فى ندوة نظمها بالتعاون مع ساحة فضيلة الشيخ أحمد مرتضى حامد بمنطقة الزناقطة شمال الأقصر، اليوم الجمعة.





يأتى ذلك تزامنا مع توجهات الدولة المصرية الجديدة للاهتمام بذوى الهمم والمبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف"، وبدأ اللقاء بالسلام الجمهورى، وافتتح بآيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صالح، وقصائد وطنية لفرقة ساحة المرتضى للإنشاد.

واستهل اللقاء الشيخ أحمد مرتضى بتقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على اهتمامه ودعمه المتواصل لذوى الهمم، وإنجازاته الكثيرة فى جميع المجالات، بما يؤكد إكرام الله لمصر وأهلها بالنعم العظيمة وعلى رأسها الأمن والأمان والاستقرار، فهى مصر التى ورد ذكرها فى جميع الكتب السماوية.

ووصف الدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد العربى للشباب والبيئة ورئيس المنتدى، ساحة المرتضى بأنها توعوية تنويرية وطنية، تشع طاقة إيجابية، ودورنا مكمل لدورها، من هنا جاء المنتدى الـ11 للتحذير من التغيرات المناخية على المدن التراثية والتاريخية، مشيرًا إلى اختيار الشيخ أحمد مرتضى أفضل شخصية دينية فى المنطقة العربية، العام الماضى، بصفته رمزًا شبابيًا دينيًا توعويًا سابق عصره.

وأشار رشوان، إلى أن كل فرد لديه مخلفات إلكترونية، وما ينتج عن ذلك من أخطار وأضرار صحية وبيئية عديدة، معلنًا عن إرسال حاويات إلى الساحة لجمع تلك المخلفات الإلكترونية، والاتفاق مع شركة متخصصة فى تدوير تلك المخلفات.

بدوره، قدم الدكتور وليد الدهشان، الأمين العام لمعاهد العبور، 20 منحة دراسية لذوى الهمم، مناصفة بين الطلاب والطالبات، من مختلف المراحل التعليمية، العامة والأزهرية والدمج، فضلاً عن الهدايا التذكارية العينية التى تم توزيعها على المكرمين من ذوى الهمم.

وتنظم ساحة الشيخ أحمد المرتضى بمدينة الأقصر حلقات أسبوعية كل أحد وأربعاء لتعليم الناس أمور دينهم، لعموم الناس وبالأخص لذوى الهمم من الصم والبكم، امتدادًا لما كان عليه أجداد الشيخ أحمد مرتضى، من الدعوة إلى الله.

ويخصص الشيخ أحمد مرتضى جزءًا من اللقاء الأسبوعى لشرح ما ورد فيه للصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم والأحاديث والتفسيرات التى وردت فى اللقاء العلمى الدينى، وذلك من خلال مدرس يشرح لهم بلغة الإشارة.