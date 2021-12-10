أحمد حجاج: اهتمام مصر بدول حوض النيل قديم وقبل شروع إثيوبيا فى سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير أحمد حجاج -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذى يقدمه الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات على قناة "اى تى سى" مساء اليوم الجمعة- أن اهتمام مصر بدول حوض النيل قديم قبل شروع إثيوبيا فى بناء سد النهضة، لافتا إلى أن العلاقات المصرية الأوغندية قديمة جدا، وأن مصر أقامت سدا كبيرا يطلق عليه سد "أوين" فى اوائل القرن الماضى، وهذا السد ينتج الكهرباء ليس فقط لأوغندا ولكن يتم تصديرها إلى بعض الدول المجاورة.

وأشار إلى أن هناك فرص كبيرة لرجال الأعمال المصريين للاستثمار فى أوغندا بالتعاون مع الحكومة المصرية من أجل عمل مشروعات كبيرة وتترك أثرا.

وقال حجاج، إن أوغندا دولة حديثة ليست لها أى اطلالة على أى بحر من البحار المحيطة بإفريقيا ولكنها دولة مهمة فى حوض النيل، موضحَا أن مصر لديها بعثة دائمة على قناة فيكتوريا فى عنتيبى المتواجد بها مقر الرئاسة الأوغندية لمراقبة المياه المتدفقة على بحيرة فكتوريا وكيف تؤثر على النيل الأبيض.

وأشار إلى أن هناك اعتقاد بين بعض القبائل الأوغندية أن أصلهم من المصريين القدماء باعتبار أن هناك صلة، لافتا إلى أن وزارة الرى أقامت أكبر مشروع فى إفريقيا للتخلص من ورد النيل الذى كان ينمو بسرعة رهيبة على شواطئ بحيرة فيكتوريا فى أوغندا ويمنع عمليات الصيد أو الاستفادة من المياه للأوغنديين.