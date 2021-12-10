قنوات "ON time sports" تحصل على حقوق إذاعة مباراة مصر والأردن بكأس العرب

أعلنت قنوات "ON time sports " حصولها على حقوق إذاعة مباراة مصر والأردن بكأس العرب المقرر لها يوم غد السبت 11 ديسمبر الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وتصدر المنتخب الوطني مجموعته في بطولة كأس العرب بفضل اللعب النظيف بعدما تعادل في النقاط مع المنتخب الجزائر برصيد 7 نقاط لكل منهما، فيما احتلت لبنان المركز الثالث وجاءت السودان في المركز الأخير .

خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على مباراة مصر أمام الجزائر في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات كأس العرب،والتقى منتخب مصر أمام الجزائر، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، على أرضية استاد الجنوب.

وكان محمد توجاي قد أحرز هدف الجزائر الأول في الدقيقة 20، بينما تعادل عمرو السولية لصالح منتخب مصر من ضربة جزاء بالدقيقة 60 من عمر اللقاء.