وفاة الفقيه الدستورى الدكتور شوقي السيد متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

توفى الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، مساء اليوم، الجمعة، بعد معاناة مع إصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ يوم 11 نوفمبر واستمر عزله دخل إحدى المستشفيات الخاصة، حتي وافته المنية اليوم.
وتقام صلاة الجنازة غداً السبت، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس بعد صلاة الظهر.
الدكتور شوقي السيد، المستشار بمجلس الدولة سابقاً، وعضو لجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب، في الفترة من 1979 حتى 1984 وعضو مجلس الشورى فى الفترة من 1995 حتى عام 2011، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيل حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة الأسبق.
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