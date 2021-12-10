رئيس الكلية الملكية للجراحين: نتطلع للتعاون مع مصر فى إطار بناء الصداقات

جدة - نرمين السيد - تواصلت فعاليات المنتدى العالمى الثانى للتعليم العالى والبحث العلمى "رؤية المستقبل" لليوم الثالث على التوالى، والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وشهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فعاليات جلسة بعنوان "مستقبل التعليم الطبى"، بحضور الدكتور مايك مكيردى Mike McKirdy رئيس الكلية الملكية للجراحين، الدكتور ستيف جراهام Steve Graham الرئيس التنفيذى للكلية الملكية للجراحين، الدكتور هانى عتيبة أستاذ أمراض القلب وعضو الكلية الملكية للجراحين.

وخلال فعاليات الجلسة، أعرب الدكتور مايك عن سعادته بدعوته ووفد الكلية الملكية للمشاركة فى فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدًا تطلع الكلية للتعاون مع مصر فى إطار مبادئ الكلية الملكية التى تعتمد على المشاركة، وبناء الصداقات.

وقدم وفد الكلية الملكية عرضًا تقديميًا حول كلية الجراحين الملكية بجلاسكو، والتى تضم 50 ألف أخصائى فى مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الكلية متعددة التخصصات الطبية، حيث يخضع الملتحق بها لمراقبة وتقييم الأداء الطبى لمدة عامين، والتأكد من امتلاكه للمهارات الطبية، ثم يخضع للامتحان بالكلية للحصول على شهادة بنجاحه، لافتًا إلى أن الأمر لا يتوقف على الجانب العملى والمعرفة فقط بل أيضًا يمتد للتواصل مع المريض.

ومن جانبه، أكد الدكتور عتيبة، حرص كلية الجراحين الملكية على دعم الدارسين من جميع أنحاء العالم، وكذلك إقامة الشراكات معهم، مشيراً إلى عمق الروابط بين إسكتلندا ومصر، والتعاون البناء فى المجالات العلمية ولا سيما الطبية، مستشهدًا بما قدمه العلماء والمبتكرين العرب والإسكتلنديين للبشرية من اختراعات وابتكارات متعددة.

واستعرض تاريخ كلية الجراحين الملكية باعتبارها من أقدم المؤسسات التعليمية الطبية فى المملكة المتحدة، مشيرًا لحصول الدكتور مجدى يعقوب ووزير التعليم العالى، على الزمالة الفخرية للكلية الملكية بما يؤكد أن مصر تعد شريكًا هاماً فى ظل التعاون مع أكثر من جامعة ووزارة الصحة، لتوفير فرص لتدريب الأطباء المصريين.

وألقى الدكتور أشرف أيوب من الكلية الملكية للجراحين الضوء على منهجية كلية الجراحين الملكية فى تخصص طب الأسنان وجراحات الوجه والفكين، موضحًا سعى الكلية إلى تطوير المهارات الطبية لدى منسوبيها، مؤكدًا أن الكلية الملكية ليست جامعة ولكنها مجتمع عالمى متخصص فى الصحة، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، وأن الكلية تفتح أبوابها لكل أطباء العالم، وتوفير التدريبات، وإجراء الاختبارات للحصول على عضوية الكلية، إضافة إلى توفير عدد من المنح الدراسية، ويمكن معرفة شروط التقديم وآلياته من خلال الموقع الإلكترونى للكلية الملكية.

وفى ختام الجلسة، أكد وفد كلية الجراحين الملكية بجلاسكو حرصه على إنشاء فرع للكلية فى مصر فى ظل ما تملكه من إمكانيات ومناخ جاذب لإتمام هذه الخطوة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عقد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلق فرصًا عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي، كما وفر فرصًا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولى.

وأتاح المعرض المُصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالى بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذى تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التى يتم تدريسها بالجامعات المصرية. والتعرف عن قرب بجهود الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية.