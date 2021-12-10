شوقى علام: الاحتفال بالعام الميلادى جائز شرعا.. ومواقف البابا تواضروس مشرفة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الاحتفال برأس السنة الميلادية المؤرَّخ بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه السلام، والتهنئة به: جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتدٍّ بها شرعًا وعرفًا، من تذكُّر نعم الله تعالى فى تداول الأزمنة وتجدد الأعوام.





جاء ذلك فى رده على سؤال لشاب خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، يقول فيه: "تعودت كلَّ عام أن أحضر احتفالات الأخوة المسيحيين فى الكنيسة ليلة رأس السنة مجاملة لأصدقائى المسيحيين، ولكن أحد الأشخاص يقول لي: إن ذلك الفعل حرام".

وأوضح المفتى، أن الشريعة الإسلامية أقرت الناس على أعيادهم لحاجتهم إلى الترويح عن نفوسهم، ونص العلماء على مشروعية استغلال هذه المواسم فى فعل الخير وصلة الرحم والمنافع الاقتصادية والمشاركة المجتمعية، وأن صورة المشابهة لا تضر إذا تعلق بها صالح العباد، ما لم يلزم من ذلك الإقرار على عقائد مخالفة للإسلام، فضلًا عن موافقة ذلك للمولد المعجز لسيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، الذى خلَّده القرآن الكريم وأمر بالتذكير به على جهة العموم بوصفه من أيام الله، وعلى جهة الخصوص بوصفه يوم سلام على البشرية، والنبى صلى الله عليه وسلم أَوْلَى الناس بسيدنا المسيح صاحب هذا المولد المبارك.

وأثنى مفتى الجمهورية على المواقف المشرفة والحكيمة لقداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدًا أن النسيج المجتمعى المصرى لم يميِّز بين مواطن وآخر، فى منظومة متناغمة تحقق العيش المشترك الذى تحيطه المحبة والتسامح والسلام، مشيرًا إلى أنه تم تتويج هذا التاريخ الطويل بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح فى نفس اليوم وبحضور أكبر قيادتين دينيتين فى مصر وبحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى رسالة واضحة تؤكد أن المصريين جميعًا على قلب رجل واحد.