العربية لحقوق الإنسان: نراهن على مصر للاستفادة من نفوذها وقوتها الناعمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شلبى -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذى يقدمه الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات على قناة "etc" مساء اليوم الجمعة- أن الدول العربية شاركت عبر مندوبيها فى تشكيل لجان خبراء القانون الدولى الذين صاغوا اتفاقيات حقوق الإنسان، وشاركت فى إقرار هذه الاتفاقيات.

وأوضح أن التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يعد بداية الالتزام لأن الدولة بمجرد التصديق تتحول إلى طرف فى هذه الاتفاقية، وبالتالى هى مسؤولة عن إنفاذ هذه الاتفاقية وتقديم تقرير دورى كل 4 أو 5 سنوات، وتتطلع على تقارير موازية، وتنتهى إلى ما يسمى بالتعليقات والتوصيات.

وقال إن المنظمة العربية لديها رهان كبير جدا على مصر، للاستفادة من تأثيرها ونفوذها وقوتها الناعمة فى المنطقة، خصوصًا فى المجالين التشريعى والقضائى اللذين يشكلان حجر الزاوية فى مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن هناك إرادة سياسية واضحة لحقوق الإنسان، متابعًا: "نحن فى أحيان كثيرة نخاطب الدولة المصرية فيما يتعلق بشكاوى ترد إلينا ونلجأ للرئيس عبدالفتاح السيسى وبالفعل تتم معالجة الأمور"، لافتا إلى أن الإرادة السياسية أصبحت قوية جدا بعد إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتبنى الرئيس لها، والتى تقدم برنامجا واضحا جدا يعالج جميع التحديات القائمة.

وأكد أن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان هى المجال الأساسى لتقييم الدول فيما يخص هذا المجال، لأن هذه المنظمة عقلانية ومرتبة بشكل جيد، وتقيم بشكل موضوعى خصوصًا المعاهدات، حيث أن لجان الخبراء يتم تشكيلها من فريق عمل جماعى.

وأوضح أنه لا توجد دولة فى العالم تخلو من المشاكل، ولكن الرهان هو هل هذه الدول ستتخذ التدابير لمعالجة الشكاوى المتواجدة أم لا؟ وفى حال العلاج هل من الممكن أن تسعى إلى منع هذه الشكاوى مرة أخرى من خلال تدابير تشريعية وسياسية.