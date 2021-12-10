غدا.. المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يستضيف أحد خبراء السوربون

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأمانة الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس، الدكتور باتريس كاكوب، رئيس قسم الأمراض الباطنية والأمراض المناعية بالمستشفى الجامعى لابيتييه سالبتريير، بجامعة السوربون فى باريس؛ للاستفادة من خبراته العلمية الغزيرة، فى مجالات البحث والتدريب وتقديم الخدمة الصحية، وذلك بمستشفى المنيل التخصصى.





ويأتى ذلك فى إطار حرص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على رفع كفاءة وخبرات الكوادر والأطقم الطبية فى المستشفيات الجامعية، ولتحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين. ومن المقرر أن يُشارك الدكتور كاكوب، فى إلقاء محاضرات علمية، يومى السبت والأحد الموافقين 11 و12 ديسمبر الجارى بمركز المعادى للخدمات التعليمية LRC، من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، كما سيشارك فى مُناظرة حالات المرضى فى الأقسام المجانية بمستشفى المنيل التخصصى، أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 11 و12 و13 ديسمبر الجارى، من الساعة 2 ظهرًا وحتى 5 مساءً، فضلًا عن الاستفادة بخبراته فى تطوير البحث العلمى. الجدير بالذكر أن الدكتور باتريس كاكوب، يمتلك سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات العلمية، حيث أنه يعتبر خبير فى الأمراض المناعية، ومنها "الذئبة الحمراء، التصلب المُتعدد، حالات أمراض الكُلى والغدة الدرقية المُرتبطة باضطراب الجهاز المناعى، والأنيميا وأمراض الدم الأخرى، وأمراض العدوى الفيروسية"، فضلًا عن مُساهماته العلمية المُتميزة، حيث ساهم بـ7000 بحث علمى منشور، و57 كتابًا علميًا.

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