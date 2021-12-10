المفتى: ضرب الزوجات جريمة وسلوك مشين ليس من شيم الرجال

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إنه ينبغى استحضار النموذج النبوى فى فهمنا للآية الكريمة فى قوله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ"، فالنبى صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدًا قط بيده، لا زوجًا ولا خادمًا ولا أحدًا من الناس إلا أن يكون فى ميدان الحرب، كما وردت الرواية بذلك.





وأوضح الدكتور شوقى علام، فى معرض رده على أسئلة المشاهدين فى لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الضرب الوارد فى الآية الكريمة إنما هو أمر رمزى يعبر عن اتخاذ موقف من المرأة، ومن معانى الضرب كذلك اجتناب الخلاف والابتعاد عنه، وأرى أن المصير إلى الضرب ليس من شيم الرجال، بل يُعد الضرب جريمة وسلوكًا مشينًا، وحيث لا يُقبل ضرب الرجل لغيره من الرجال فمن باب أولى ألا يضرب زوجته.

وقدَّم المفتى، نصيحة للزوجين -خصوصًا الزوج- بأن عليه التماس الحكمة والصبر لأن العنف الأسرى يتعارض مع مقاصد هذه الحياة الخاصة فى طبيعتها حيث مبناها على السكن والمودة والرحمة، مؤكدًا أن حل المشكلات بالضرب وإبراز السلبيات هو مسلك الضعفاء وغير المنصفين الذين لا يديرون الأسرة إدارة حسنة، فضلًا عن تعارضه مع الميثاق الغليظ، وأن انتشار أو شيوع ظاهرة العنف الأسرى مسألة طارئة لم تكن موجودة فى قيمنا وعاداتنا وأخلاقنا ولا بد من علاجها دون أن نلصقها بالشرع.

وفى جوابه عن سؤال لشاب يشتكى أن والده معتاد على الظلم له برغم أنه يحبه، قال: "إن الشرع حرص على صلة الأرحام، وكذلك بِر الوالدين والإحسان إليهما فى مواضع كثيرة فى القرآن والسنة، وفى المقابل أوجب الإسلام على الآباء حقوقًا للأبناء تتمثل فى تعليمهم وتأديبهم وتوجيههم إلى عملِ كلِّ خيرٍ والبُعدِ عن كلِّ شرٍّ".

ونصح مفتى الجمهورية السائل بأن يُعيد نظرتَه ورؤيته للأمور لأنه يستبعد أن يكون غرض الوالد أو الوالدة إلحاق الأذى والضرر بأبنائهم غالبًا، لأن ذلك يخالف الفطرة وكذلك يخالف غريزة الأبوة والأمومة، وهذا مشاهد ومعروف فى كثرة الوصايا الإلهية للأبناء تجاه والديهم أكثر من وصية الوالدين بأبنائهم لأنه أمر فطرى جبلوا عليه.

وناشد كلَّ أب وكل أم قائلًا: إن الله حرَّم الظلم على نفسه، وجعله محرمًا بين عباده، وطاعة الابن لأبيه ليست مسوغًا للأب فى ظلم ابنه، وكذلك على الابن عدم الإساءة والتزام الأدب والبحث عن أسباب تغير الأب أو الأم ناحيته.