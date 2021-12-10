منها «قادرون باختلاف» .. نشاط مكثف لوزارة التضامن فى أسبوع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى"الفيسبوك"، مساء اليوم، من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى:

السبت 4 ديسمبر 2021

- التضامن تتقدم فى حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء" وتصل إلى أكثر من مائة ألف مستفيد ورسائل التوعية تصل إلى 8 ملايين شخص على مواقع التواصل الاجتماعى.

- القباج تشارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس فى المؤتمر السنوى الأول للطاقة النظيفة تحت شعار"الليثيوم .. حل الطاقة المتكامل" وتشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنارة البيوت الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

الأحد 5 ديسمبر 2021

- وزيرة التضامن تشارك فى احتفالية "قادرون باختلاف" بحضور رئيس الجمهورية.

- بتوجيهات من وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة الإدمان ورئيس جامعة أسوان يبحثان إنشاء أول مركز لعلاج مرضى الإدمان فى سرية تامة بالمحافظة.

الإثنين 6 ديسمبر 2021

- القباج تنوب عن رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الثالث برئاسة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تحت عنوان "دور منظمات المجتمع الأهلى فى مكافحة الفساد".

- التضامن الاجتماعى تشارك عبر الفيديو كونفرانس فى اجتماع "لجنة إدارة الأزمات للحد من تداعيات فيروس كورونا".

- بمناسبة اليوم العالمى للتطوع، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومعهد إعداد القادة بحلوان يكرمان المتطوعين ممن شاركوا فى تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى مبادرة "حياة كريمة".

الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

- وزيرة التضامن تشارك مع مؤسسة بصيرة فى الاحتفال بإنجازات المجتمع المدنى بشأن ذوى الإعاقات البصرية وضعاف البصر وتُكًّرم الدكتورة سوسن المسيرى لمساهماتها فى مجال تأهيل ودمج المكفوفين وضعاف البصر.

- التضامن الاجتماعى ومنظمة الأمم المتحدة للتطوع يشاركان فى اللقاء التشاورى لمراجعة المسودة الأولى من الاستراتيجية القومية للتطوع استعداداً لإطلاقها فى شهر مارس 2022.

- بنك ناصر الاجتماعى يعلن عن إصدار وتشغيل بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً لكافة عملاء البنك سواء أصحاب المعاشات أو أصحاب المرتبات.

الأربعاء 8 ديسمبر 2021

- وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى مع رئيس الاتحاد العربى للتطوع لبحث سبل التعاون مع الاتحاد تماشياً مع استعدادات الوزارة لاطلاق استراتيجية مصر الوطنية للتطوع.

- القباج تلتقى بالأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بالغربية وبالدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة، والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب بشأن إطلاق مركز "الفلك" لتأهيل أصحاب متلازمة داون.

- القباج تجتمع مع اللجنة العليا للشكاوى بوزارة التضامن الاجتماعى بشأن وضع منظومة موحدة لاستقبال ومعالجة الشكاوى والواردة من المصادر الشخصية والإلكترونية والإعلامية ومن منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تلقى 9.329 اتصالاً هاتفياً بالخط الساخن من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة تزامناً مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى بدءًا من تطبيقه فى منتصف الشهر الجارى.

- وزيرة التضامن تراجع إنجازات ومشكلات تأثيث الوحدات السكنية بالمناطق المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة، وتشكل لجنة جديدة لاستكمال التأثيث الجيد والآمن للمناطق الجديدة التى وجه بها رئيس الوزراء.

الخميس 9 ديسمبر 2021

- القباج تترأس اجتماع مناقشة المسودة الأولى لرؤية وزارة التضامن الاجتماعى بشأن "مناهضة العنف الأسرى بين الفئات الأولى بالرعاية بحضور "القنصل السياسى للسفارة البريطانية فى مصر".

- وتلتقى بالموسيقار هانى مهنى لبحث موضوعات خاصة بجمعية الملحنين وسبل الحماية الاجتماعية لهم.

- القباج تعقد اجتماعا موسعا مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ومع كبار أساتذة الفكر والبحوث الاستراتيجية بشأن إعداد دراسة "التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للإرهاب وسبل التصدى له".

- التضامن الاجتماعى تشارك فى احتفالية "مبادرة عالم موازى" لدمج ذوى القدرات الخاصة فى مجال المسرح والفن والإعلام.

- بالتعاون مع المجتمع المدنى ومنظومة الشكاوى الحكومية، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى ينقذ أسرة بالمعادى ويوفر شقة سكنية لها.