مدير منظمة الإيسيسكو: العاصمة الإدارية الجديدة مشروع رائع ويدعو للفخر

قال الدكتور سالم بن محمد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إن من يتحدث عن القاهرة ومصر، فهو يتحدث عن التاريخ والأدب والفكر والعلم.

واستطرد سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، عبر شاشة "cbc": "القاهرة خرجت النبلاء والمفكرين والرواة والعلماء ومنهم من حصل على جائزة نوبل ومنهم من أبدع في علوم الفضاء وكتابة الرواية والفن مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهم الكثير".

وأضاف أنه زار دار الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة وهو أمر رائع ويفتخر الإنسان عندما يزوره مصر تعيش عصر الجمهورية الجديدة، وهناك أعمال كبيرة تحدث في القاهرة، وفي بعض الأحيان تكون مقتصرة على أهل القاهرة وأهل مصر، وبالتالي نحن نريد إظهار ما لدى القاهرة لكل دول العالم الإسلامي حتى تستفيد هذه الدول مما لدى القاهرة من حضارة وتراث وفكر وفن وموسيقى وأدب".