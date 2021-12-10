665331 /665331/الرئيس-السيسي-في-اليوم-العالمي-لحقوق-الانسان-الاستراتيجية-الوطنية-مسارا-لتعزيز-تمتع-الشعب-المصري-بحقوقه 10:39 م - الجمعة 10 ديسمبر 2021 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياه كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل... وهو ما تحرص مصر على تحقيقه بإعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين. الاستراتيجية الوطنية مسارا لتعزيز تمتع الشعب المصري بحقوقه جاء ذلك عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مضيفا:” الأمر الذى انعكس في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي سعدت بإطلاقها ومتابعة تفعيلها، والتي تعتبر مساراً عملياً لتعزيز تمتع الشعب المصري العظيم بحقوقه، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، تلبيةً لطموحات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة، ودعماً لجهود الدولة التى تجاهد لتغيير واقعها وبناء مستقبل أفضل في إطار محيط إقليمي شديد الاضطراب ومتخم بالتحديات”. تابع موقع دوت الخليج علي

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