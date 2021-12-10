/665328/غدا-جنازة-الفقية-الدستورى-شوقى-السيد-من-مسجد-المشير-طنطاوى

تقام صلاة الجنازة على الفقية الدستورى الدكتور شوقي السيد،الذى وافته المنية غدا السبت عقب صلاة الظهر من مسجد المشير محمد حسين طنطاوى، حيث توفى متأثرا بفيروس كورونا.

دوت الخليج الدكتور شوقي السيد، المستشار بمجلس الدولة سابقاً، وعضو لجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب، في الفترة من 1979 حتى 1984 وعضو مجلس الشورى فى الفترة من 1995 حتى عام 2011، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيل حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة الأسبق.

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