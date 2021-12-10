«بالبنط العريض» يكشف كيف صدمت مؤشرات تعافى الاقتصاد المصرى الإخوان؟ 

يأتى ذلك بعد الإشادات العالمية به من قبل أكبر المؤسسات الائتمانية المتخصصة فى الاقتصاد فى العالم والتى توقعت لمصر أن تحتل ترتيبا عالميا من حيث النمو الاقتصادى خلال السنوات الخمس المقبلة، كلما خرج تقرير عالمى يشيد بالاقتصاد المصرى تنتاب عناصر الإخوان حالة من التخبط يحاولون بعدها إطلاق الشائعات و التشكيك فى الأرقام الرسمية، وكذلك فى التقارير الموثقة التى تستصدرها الهيئات، والمؤسسات الائتمانية العالمية عن تعافى الاقتصاد المصرى، مما يحعلهم يتحدثون ضد المنطق و العقل.
ففى الوقت الذى يتحدث فيه العالم عن اجتياز الاقتصاد المصرى مرحلة جديدة من النمو والانطلاق، وفق ما تكتبه بعض الصحف الأجنبية المتخصصة فى الاقتصاد نقلا عن جهات مختصة و كذلك الحديث عن تصدر مصر قائمة أكثر الدول جذبا للاستثمار فى القارة الأفريقية للعام الرابع على التوالى، يروج الإخوان بغباء شائعة أن الاقتصاد المصرى ينهار!! وسيكشف حسام فاروق بالوثائق والمستندات كذب الرويات الإخوانية فى بعض وسائل الإعلام الممولة من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج، كما يكشف بالأسماء عناصر الإخوان التى تتصدر هذه الحملة و يفتح ملفاتهم المشبوهة.
"بالبنط العريض" يبث على القناة الفضائية المصرية، السبت من كل أسبوع فى تمام الساعة 3.45 عصرا بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة، ويحرره ويقدمه الدكتور حسام فاروق الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى.
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