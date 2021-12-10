عاجل.. السيسى: مصر حريصة على حقوق الإنسان لصوّن كرامة الجميع

جدة - نرمين السيد - وأضاف، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن هذا "هو ما تحرص مصر على تحقيقه بإعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين، الأمر الذى انعكس فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى سعدت بإطلاقها ومتابعة تفعيلها، والتى تعتبر مساراً عملياً لتعزيز تمتع الشعب المصرى العظيم بحقوقه".
وواصل أن "ذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، تلبيةً لطموحات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة، ودعماً لجهود الدولة التى تجاهد لتغيير واقعها وبناء مستقبل أفضل فى إطار محيط إقليمى شديد الاضطراب ومتخم بالتحديات".
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