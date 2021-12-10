الرئيس السيسى: مصر تحرص على إعلاء الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المجتمع الدولى يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياه كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل، وهو ما تحرص مصر على تحقيقه بإعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين.
وأضاف الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الأمر "انعكس في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي سعدت بإطلاقها ومتابعة تفعيلها، والتي تعتبر مساراً عملياً لتعزيز تمتع الشعب المصري العظيم بحقوقه، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، تلبيةً لطموحات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة، ودعماً لجهود الدولة التى تجاهد لتغيير واقعها وبناء مستقبل أفضل في إطار محيط إقليمي شديد الاضطراب ومتخم بالتحديات".
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