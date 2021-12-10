كأس العرب.. منتخب قطر يكتسح الإمارات بخماسية نظيفة ويتأهل لنصف نهائي البطولة

تأهل منتخب قطر إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب إثر فوزه الكاسح على نظيره الإماراتي بنتيجة 5 – 0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب "البيت" المونديالي في المسابقة التي تستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً.

وتقدم منتخب قطر بالأهداف الخمسة خلال فعاليات الشوط الأول، حيث جاءت أهداف منتخب قطر عن طريق على حسن سالمين (في مرماه)، المعز على (هدفين)، وبوعلام، وعبد العزيز حاتم في الدقائق 6، 28، و35، و44، و45 على التوالى.

وينتظر منتخب قطر الفائز من مواجهة الجزائر والمغرب المقرر اقامتها غداً في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

وجاء تشكيل قطر كالتالي..

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: همام الأمين - عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - بسام الراوي

خط الوسط: عبد العزيز حاتم – حسن الهيدوس – أكرم عفيف – كريم بوضياف – إسماعيل محمد

خط الهجوم: المعز علي

فيما جاء تشكيل الإماراتي كالتالي..

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمود خميس – مهند العنزي – محمد العطاس – بندر الأحبابي

خط الوسط: علي سالمين – عبد الله رمضان علي صالح – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

خط الهجوم: سباستيان تيجالي

وتأهل المنتخب القطري لربع النهائى على صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز في على البحرين وعمان ثم التغلب على العراق بثلاثية دون رد.

بينما احتل منتخب الإمارات، المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف فقط عن منتخب تونس الذي اقتنص الصدارة في المباراة الأخيرة بفوزه على الأبيض.

وتعيد هذه المواجهة للذاكرة المباراة الأخيرة بين الإمارات وقطر التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس آسيا 2019، والتي انتهت بفوز المنتخب القطري حينها بالأربعة، وهو ما يشير إلى أن المباراة ستكون ثأرية للأبيض.

ويسعى قطر إلى الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور، للوصول إلى النهائى، وأبعد نقطة في البطولة، بينما يحاول المنتخب الإماراتي الثأر من نظيره العنابي، واستكمال مشواره في البطولة العربية نحو النهائى.